Фермеры Подмосковья получат гранты до 30 млн рублей

В Московской области стартует конкурсный отбор проектов для получения грантов в форме субсидий из регионального бюджета, предназначенных для развития семейных ферм. Эта программа направлена на поддержку фермерских хозяйств, ведущих деятельность на сельских территориях Подмосковья, и предусматривает возможность получения субсидий до 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ключевые условия для получения субсидии включают регистрацию и осуществление фермерской деятельности более 12 месяцев на территории региона, наличие конкретного проекта, право пользования земельным участком, а также выполнение ряда финансовых и юридических требований. В частности, претендент должен иметь не менее 40% собственных или привлеченных средств от стоимости проекта, из которых не менее 10% — собственные средства. Также важно отсутствие нарушений условий ранее предоставленной финансовой поддержки, а также не должно быть задолженностей по налоговым платежам и по обязательствам перед ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз» за услуги по подаче воды, превышающей 50 тысяч рублей.

Средства, полученные в рамках грантовой поддержки, можно использовать на самые разные нужды: покупку земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, разработку проектной документации для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, строительство, реконструкцию, модернизацию объектов, а также приобретение и монтаж оборудования, в том числе газопоршневых установок. Помимо этого, финансы можно направить на погашение части льготных кредитов или займов по реализации проекта, а также уплату процентов по таким кредитам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27 июля по 26 августа 2025 года включительно. Для подачи документов необходимо воспользоваться системой «Электронный бюджет» на специализированном портале поддержки фермеров.

В ведомстве отметили, что за дополнительной информацией можно обратиться к интерактивному сервису «Календарь мер поддержки» на портале «МОй АПК», где подробно расписаны все этапы и требования. Так же, чтобы получить консультацию или разъяснения по условиям участия и перечню необходимых документов, рекомендуется позвонить в колл-центр поддержки фермеров и предприятий АПК по телефону +7(498) 602-29-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.