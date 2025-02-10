Фермеры Подмосковья могут пройти обучение по программе повышения квалификации

Аграрии Подмосковья могут пройти дистанционное обучение по программе повышения квалификации «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств» на базе ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса». Занятия начнутся с 25 февраля, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщают, что курс рассчитан как на начинающих, так и на действующих фермеров. В рамках обучения слушателям расскажут о мерах господдержки К (Ф)Х и других малых форм хозяйствования, предоставлении земельных участков на льготных условиях для ведения деятельности и основах бизнес-планирования. Также участников ознакомят с вопросами обеспечения эпизоотической безопасности в сельскохозяйственном производстве и порядком проведения проверок в соответствии с законодательством.

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации. На бесплатной основе пройти курс могут зарегистрированные фермеры, руководители и сотрудники органов управления и организаций АПК. Узнать подробнее о программе курса, необходимых документах для подачи заявки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.