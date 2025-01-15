Фермеры Подмосковья могут дистанционно повысить квалификацию

Фермеры Подмосковья, члены личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и других малых форм хозяйствования (МФХ) могут пройти дистанционное обучение по программе повышения квалификации «Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка фермеров», которое будет проводиться на базе ФГБОУ ДПО «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса». Старт курса — с 20 февраля, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что обучающие занятия пройдут с участием специалистов профильного департамента Минсельхоза РФ, АККОР, сотрудников НИИ и ВУЗов. В рамках курса будут рассмотрены несколько тем, включая изменения в федеральные законы о создании и деятельности МФХ, грантовую поддержку, организацию сельского туризма, производство сельскохозяйственной продукции, налогообложение и другие вопросы.

По окончании программы участникам выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации. Подать заявку на обучение можно до 18 февраля. Подробная информация о курсе, пакете необходимых документов можно найти на официальном сайте, а также по телефонам: +7 (903) 559-98-26; +7 (498) 687-37-51.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.