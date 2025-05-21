Фермерское хозяйство из Коломны расширяет производство зерновых и ягод

Крестьянско-фермерское хозяйство «Виктория» в городском округе Коломна увеличит площадь обрабатываемых земель на 12,7 га — дополнительный участок такой площади выделен аграриям в аренду без торгов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

КФХ «Виктория» — одно из старейших фермерских хозяйств в городском округе Коломна, оно существует более 30 лет и располагается в селе Черкизово. Сейчас на аграрном предприятии сделан упор на растениеводство — здесь выращивают зерновые культуры и заготавливают корма для сельскохозяйственных животных. В прошлом сезоне фермерам удалось собрать 1 140 центнеров ячменя и 940 центнеров пшеницы.

«Уже много лет на полях возле села Черкизово мы выращиваем ячмень, овес, озимую и яровую пшеницу, а также заготавливаем сено. В планах на будущее — развитие плодово-ягодного направления. На выделенном участке земли сельхозназначения хотим выращивать садовую землянику и малину», — рассказали в КФХ «Виктория».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.