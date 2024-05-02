Фермерским хозяйствам Подмосковья напомнили об опасности пала травы

В период высокой пожарной опасности запрещается сжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, а также в придорожных зонах и защитных полосах вдоль железнодорожных и автомобильных трасс, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«С начала года уже были зафиксированы случаи пала травы на территории Московской области. Благодаря своевременному принятию необходимых мер удалось оперативно ликвидировать очаги возгорания сухой растительности и не допустить распространения огня. Каждый из нас должен быть осмотрительнее, во избежание причинения вреда окружающей среде и здоровью», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Нужно следовать правилам безопасности: не поджигать сухую траву на полях или лугах; соблюдать меры пожарной безопасности при проведении сезонных полевых работ; не разводить костры в лесах и на торфяниках; не бросать непотушенные спички или сигареты; проводить разъяснительную работу с сотрудниками о рисках, связанных с неосторожным обращением с огнем.

Нарушители правил могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

В случае обнаружения очагов возгорания, необходимо незамедлительно сообщить о них по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.