Фермерам Подмосковья рассказали о порядке регистрации племенных животных

Министерство сельского хозяйства России установило порядок регистрации племенных животных и стад в федеральной системе ресурсов. Проект постановления правительства, размещенный на официальном портале, содержит перечень обязательных сведений о животных, которые необходимо вносить в информационно-аналитическую систему при первичной регистрации, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Среди обязательных данных о племенных животных указаны вид животного, направление продуктивности, порода, уникальный номер, дата поступления, место и дата рождения, племенное свидетельство, достоверность происхождения и родословная (минимум 3 ряда). Также в проекте установлен порядок аннулирования регистрации. Вторым проектом Минсельхоз определил правила ведения федеральной системы племенных ресурсов, включая сроки и форматы предоставления информации. Согласно планам министерства, постановление о порядке работы с новой системой вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В Минсельхозпроде отметили, что летом текущего года в России были приняты поправки в закон о племенном животноводстве. Закон 204-ФЗ восстанавливает ведение реестра достижений. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года с некоторыми исключениями, что позволит улучшить базу генетических ресурсов и стимулировать развитие племенного дела в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.