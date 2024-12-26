Фермерам Подмосковья рассказали о новых ветправилах перемещения сельхоз животных

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые ветеринарные правила перемещения сельскохозяйственных животных и кормов для них. Проект данного документа был подготовлен Минсельхозом России и уже представлен для публичного обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Согласно новым правилам, перемещение скота и кормов будет возможно только при наличии ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Физические и юридические лица должны будут соблюдать данные правила. Животные, перемещаемые на большие расстояния, должны быть защищены от непогоды и травмирования.

В транспорте им требуется обеспечить достаточно места, а при длительной дороге (более 6 часов) необходимо предоставить запас подстилочного материала, воды и корма. Кроме того, оборудование, используемое для перемещения, должно быть легко очищаемым, моющимся и дезинфицируемым. Корма, в свою очередь, нельзя перевозить на транспорте, использовавшемся для перемещения животных.

С введением новых правил перемещения, предыдущие ветеринарные нормы, действовавшие с 2017 года и касавшиеся только свиней, утратят свою силу. Новые правила будут способствовать более безопасному и удобному перемещению животных и кормов по всей территории России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.