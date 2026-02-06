Фермер в Китае оставил деревню без света, перевозя свинью дроном

Фермер из Китая попытался перевезти свинью с помощью дрона, но задел линию электропередачи, из-за чего деревня осталась без электричества на 10 часов, сообщает «Царьград» .

В юго-западной части Китая фермер решил транспортировать свинью из труднодоступного горного района с помощью беспилотника. Во время полета трос с животным зацепился за высоковольтную линию электропередачи, что привело к ее повреждению.

По словам фермера, причиной происшествия стала плохая видимость, так как операция проводилась ночью. В результате аварии деревня осталась без электроснабжения на 10 часов. Для восстановления линии потребовалась работа 12 специалистов. Ущерб оценили примерно в 1,4 тыс. долларов.

Полиция начала расследование инцидента. Фермеру может грозить административное наказание за неправильное использование дрона.

