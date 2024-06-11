Фермер Олег Сирота вновь женился после скандального развода с дочерью Стерлигова

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Фермер Олег Сирота женился на избраннице, чье имя оставил в тайне

Известный фермер и основатель Истринский сыроварни Олег Сирота заявил, что он снова женился. Еще недавно сыровар пережил громкий развод с Пелагеей Стерлиговой, дочерью другого популярного фермера — Германа Стерлигова, сообщает kp.ru .

Радостной вестью Сирота поделился в социальных сетях. Сыровар опубликовал фото своей руки и руки новой супруги, на которых видны обручальные кольца.

«Когда потерял статус холостяка», — подписал создатель Истринской сыроварни свой пост.

В беседе с журналистами Сирота заявил, что не хотел бы комментировать свой новый брак и желает «оставить интригу». По словам сыровара, его новую избранницу «очень ранят» публичные обсуждения, поэтому она останется инкогнито.

«Она не блогер, не предпринимательница, она обычная, нормальная женщина. Готовит мне по утрам сырники. Блинчиками кормит, яичницей», — поделился сыровар.

Период, связанный с разводом с дочерью Стерлигова, Сирота ткаже назвал «ужасным».