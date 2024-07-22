Фермер из Подмосковья выкупил 43 га областной земли

Между министерством имущественных отношений Московской области и главой крестьянского (фермерского) хозяйства из Рузского городского округа заключен договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью 43 га сельскохозяйственного назначения в д. Старая Руза, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время фермерское хозяйство, состоящее из 900 голов овец, расположено в деревнях Мамошино и Марс Рузского округа. Выкупленный участок фермер планирует использовать под кормовую базу, а в будущем построить загоны и перевести на эту территорию все свое хозяйство», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ферма занимается выращиванием овец 8 лет и поставляет экологически чистое мясо для всей Московской области. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что в 2020 году хозяйству был предоставлен грант на развитие семейной фермы в размере 11,7 млн рублей. С использованием полученных средств были приобретены сельхозтехника, а также 900 голов мелкого рогатого скота. В прошлом году объем производства мяса составил 60 тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.