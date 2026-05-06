Ферма в Лотошине пригласила жителей Подмосковья на майские выходные

Жителей Подмосковья приглашают провести майские выходные на ферме-пасеке «ТехноВелес» в деревне Введенское Лотошинского округа. С 9 по 11 мая гости смогут поработать на пасеке, заняться благоустройством и подготовкой дупел для диких пчел, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ферма-пасека КФХ «ТехноВелес» предлагает гостям погружение в сельскую жизнь. Участники помогут на пасеке, поучаствуют в благоустройстве территории и подготовят дупла для заселения дикими пчелами. В программе — знакомство с медоносными растениями и их посев, наблюдение за ростом лаванды в условиях Московской области, а также укрепление цветочных посадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.