Феминизация мужчин: социолог объяснил, почему сильный пол стал похож на женщин

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что в современном обществе заметно стерлись границы между мужскими и женскими ролями, то есть женщины стали более мужественными, а мужчины — наоборот, приобрели женские качества, сообщает «Вечерняя Москва».

Опрос сравнил ролевые ожидания для мужчин и женщин за последние 15 лет. Как выяснилось, от женщин мужчины ждут заботливости и душевности, ценят в них ум, хозяйственность, верность и порядочность, а вот запросы на привлекательную внешность отошли на второй план, отмечается в сообщении.

«Набор ценных качеств женщин стал богаче и обрел мужские черты, а у мужчин, наоборот, женские», — сделали вывод исследователи.

Психолог Евгений Добровский считает, что мужчина все чаще ищет «мамочку» — хозяйственную, заботливую, душевную, умеющую преодолевать трудности, а как она выглядит — не так уж и важно.

По словам социолога Валерия Федорова, главная проблема современности — это феминизация мужчин, когда мужчина превращается в «карикатурную женщину».

Социолог отметил, что мужественность сейчас подменяется ухоженной бородой или накачанными бицепсами.

«По виду — да, мужчина. По сути — не факт. Образ заменил внутреннее состояние», — констатирует специалист.

Эксперты пояснили, что помимо исторического прогресса и индустриализации, в процессе которой женщина получила мужские роли и стала независимой, в феминизации мужчин «виновато» в основном женское воспитание, а также интернет и соцсети, ведь раньше «улица воспитывала мужские качества».