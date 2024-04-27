«Феминистское антивоенное сопротивление»* включили в перечень нежелательных НПО

сегодня в 19:27

Минюст включил в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО «Феминистское антивоенное сопротивление»*, сообщает РИА Новости .

На сайте Минюста сообщается, что «Феминистское антивоенное сопротивление»* добавлено в список на 159 месте.

Ранее феминистку Дарью Серенко** объявили в розыск, а затем включили в перечень иноагентов.

Она ​осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях.

*организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.

**внесена в перечень иноагентов в РФ.