«Феминистское антивоенное сопротивление»* включили в перечень нежелательных НПО
Минюст включил в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО «Феминистское антивоенное сопротивление»*, сообщает РИА Новости.
На сайте Минюста сообщается, что «Феминистское антивоенное сопротивление»* добавлено в список на 159 месте.
Ранее феминистку Дарью Серенко** объявили в розыск, а затем включили в перечень иноагентов.
Она осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях.
*организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.
**внесена в перечень иноагентов в РФ.