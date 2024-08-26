Фельдшер Марков: у контрактников хорошее денежное довольствие и соцгарантии

Старший сержант фельдшер Алексей Марков рассказал о преимуществах контрактной военной службы. Он подчеркнул, что участники СВО хорошо зарабатывают, имеют все социальные гарантии, при этом получают возможность встать на защиту Родины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Марков — медик, он спасает раненых военнослужащих, вытаскивает их с передовой и отправляет на эвакуацию. Ему нравится помогать людям. При этом государство поощряет тех, кто служит России.

«Хорошее денежное довольствие, социальные гарантии, получить военную ипотеку гораздо легче — участник СВО, контрактник», — отметил Марков.

Он заявил, что русские должны помогать русским. Самое главное — это мотивация и призвание.

Труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно.

Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год, 100-процентная компенсация военной пенсии. Также контрактники получают выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Московский областной пункт отбора бойцов в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте контрактмо.рф и в Telegram-боте.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.