Федеральный конкурс креативных продюсеров стартовал в России

Информационное агентство ТАСС сообщило о старте Федерального конкурса креативных продюсеров, организованного АНО «Креативная Экономика». Главная задача мероприятия — создать новое видение роли продюсера в процессе разработки и продвижения креативных продуктов, выявить талантливых специалистов в этой области, а также сформировать профессиональное сообщество, которое будет способствовать развитию креативной экономики страны.

Креативная индустрия в России демонстрирует уверенный рост. В соответствии с национальными целями, к 2036 году ее доля должна составить 6% от общего ВВП. Продюсер занимает одно из центральных мест в этой сфере. Несмотря на то, что понимание его роли у широкой публики не всегда четкое, подобные инициативы помогают индустрии раскрыть суть этой профессии.

Конкурс состоит из нескольких этапов. Прием заявок от участников уже начался и продлится до 5 июня 2025 года. Первый этап отбора проектов пройдет в период с 6 по 18 июня 2025 года, объявление списка финалистов намечено на 19 июня 2025 года. Второй этап отбора (голосование жюри) продлится неделю — с 20 по 26 июня 2025 года. Определение лауреатов конкурса состоится 27 июня 2025 года, а торжественная церемония награждения победителей запланирована на 4 июля 2025 года в рамках «Российской креативной недели».

Для участия принимаются проекты на любой стадии развития. Важным критерием является коммерческий потенциал продукта, его способность к развитию индустрии или масштабированию. Подать заявку можно уже сейчас на официальном сайте конкурса.

Участники и победители конкурса получат уникальную возможность для развития своих проектов через акселерационные программы, обретут поддержку от лидеров индустрии, смогут найти инвесторов для своих креативных проектов, а также начать совместные проекты в партнерской экосистеме.