Федеральная сеть АЗС увеличит число электрозаправок в 2025 году

Компания «Газпром нефть» планирует увеличить количество электрозаправок в следующем году до 140, сказал журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.

«На данный момент 65 электрозарядных станций работают на АЗС „Газпромнефть“ и в партнерских локациях, в следующем году планируем удвоить их число — до 140», — поделился Александр Дюков.

Известно, что компания развивает сеть зарядных станций для электромобилей там, где на них наблюдается спрос: в первую очередь, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Нижнем Новгороде и на федеральных трассах.