FARS: число погибших в результате атаки по школе в Иране достигло 118

Число погибших учеников начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана достигло 118 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство FARS.

«Число погибших учеников школы в Минабе достигло 118», — говорится в сообщении.

Израиль ударил по школе в Минабе 28 февраля. Сначала по заявлению официального представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, в результате удара, осуществленного США и Израилем, в школе города Минаб на юге Ирана могли погибнуть до 160 учениц.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. В итоге Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены американские военные базы.

Военно-морской флот КСИР объявил по УКВ-радио, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив.

