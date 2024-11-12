Фармпроизводитель из Красногорска отправил крупную партию помощи в Курск

В Курскую городскую больницу № 1 прибыла крупная партия гуманитарного груза от российского фармпроизводителя «БиннофармГрупп» из городского округа Красногорск, доставленного при участии уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе переданной партии лекарств большое количество обезболивающих, противовоспалительных препаратов, антибиотиков и других жизненно необходимых препаратов для поддержания и восстановления. Они будут использованы для лечения курян, в том числе более тысячи двухсот человек, проживающих в пунктах временного размещения, курируемых медиками Курской городской больницы № 1 имени Н. С. Короткова.

«Выражаем огромную благодарность социально ответственному российскому бизнесу за помощь жителям Курской области!» — рассказали в пресс-службе Курской городской больницы № 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.