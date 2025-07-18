Фариду Курбангалееву* и Алексея Барановского* заочно приговорили к тюрьме

Бывшую ведущую канала «Россия 1» Фариду Курбангалееву* и бывшего помощника экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* Алексея Барановского* заочно приговорили к тюремным срокам. Первая получила 8 лет лишения свободы, а второй — 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Также на протяжении четырех лет оба обвиняемых не могут заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Они признаны виновными по статьям о публичном оправдании и пропаганде терроризма в Сети.

Курбангалееву* также обвинили в дискредитации ВС РФ. Подсудимые находятся в международном розыске. В их отношении заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи установили, что в мае 2024 года Курбангалеева* вместе с соучастником находилаась за пределами России. Она размещала в интернете призывы к терактам и оправдывала террористическую деятельность. Оклеветала ВС РФ экс-ведущая в январе 2023 года.

Курбангалеева* покинула федеральное телевидение России в 2014 году, так она протестовала против возвращения Крыма. С началом спецоперации она открыто поддержала Украину.

* Признаны иноагентами в РФ, а также внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.