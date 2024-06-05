Фамильное древо Владимира Путина представили на ПМЭФ-2024
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Родословное древо президента РФ Владимира Путина представили на стенде Дома семейных традиций «Кристиан» в рамках Петербургского международного экономического форума - 2024, сообщает РИА Новости.
Дом семейных традиций проводит генеалогические экспертизы. Родословная российского лидера в виде изображения фамильного древа в рамке находится в экспозиции «Кристиана». Помимо этого, родословная президента представлена в альбоме на стенде.
Исследование родословной заказал троюродный брат Владимира Путина Александр.
По его словам, согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных начинается из Тверской области, их предки были тверскими крестьянами.
В Доме семейных традиций уточнили, что проведение такой экспертизы занимает в среднем десять-двенадцать месяцев, на протяжении которых компания общается с заказчиком и докладывает о работе.