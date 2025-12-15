сегодня в 18:52

ФАЛТ МФТИ в Жуковском отметил 60-летие и получил новое название

Факультет аэромеханики и летательной техники МФТИ в Жуковском городском округе отметил 60-летний юбилей 12 декабря. На торжестве присутствовали выпускники, ученые и глава округа Андроник Пак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Факультет аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института, расположенный в Жуковском, отметил 60 лет со дня основания. На юбилейном мероприятии собрались выпускники, академики Российской академии наук и представители научного сообщества.

Глава Жуковского Андроник Пак поздравил коллектив факультета с юбилеем и пожелал дальнейших успехов. Он выразил особую благодарность ветеранам, которые заложили традиции и подготовили несколько поколений ученых, конструкторов и инженеров.

В ходе праздника Андроник Пак вручил знак отличия «За заслуги перед городом Жуковским» доценту кафедры теоретической механики МФТИ Александру Кузнецову за вклад в подготовку кадров для авиационной отрасли и образования.

Факультет был создан в 1965 году при ЦАГИ и Летно-исследовательском институте имени М.М. Громова. В этом году факультет получил новое название — «Физтех-школа авиационных и цифровых технологий».

