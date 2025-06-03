Фальшивый «алтайский мед»: Россельхознадзор раскрыл масштаб подлога

Только 5% продукции с маркировкой «Алтайский мед» произведено в регионе

Подавляющее большинство меда, продающегося как «алтайский», на самом деле не имеет ничего общего с Алтаем, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Как выяснилось, из 348 производителей, использующих эту маркировку, лишь каждый двадцатый действительно делает продукт в Алтайском крае или Республике Алтай. Остальные 95% — подделки из 58 других регионов страны.

«То же самое происходит с адыгейским сыром — из 26 производителей настоящий сыр делают единицы, а молоко везут аж из Белгородской и Воронежской областей», — заявила советник руководителя ведомства Елена Цветкова. -

Россельхознадзор требует срочно навести порядок в этой сфере.

«Регионы должны защищать свои бренды и зарабатывать на них, а не позволять мошенникам наживаться», — подчеркивает Цветкова.

Пока же покупателям советуют быть предельно внимательными — если хотите настоящий алтайский мед, ищите конкретные данные о производителе и месте сбора.