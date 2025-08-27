Фальшивая любовь: юрист рассказал о схеме брачной аферы

Эксперт-юрист Дмитрий Кваша заявил, что часто брачные аферисты стремятся к заключению брака для того, чтобы супруги затем оплачивали их кредиты, сообщает NEWS.ru .

Он рассказал о случае с жительницей Сочи, обратившейся к нему за помощью. Ее супруг, набрав кредитов и получив от нее деньги на ремонт автомобиля, скрылся, похитив около 1,7 миллиона рублей.

«Когда я начал проверять его прошлое, выяснилось, что у него уже есть две бывшие жены, пострадавшие от аналогичных схем», — отметил Кваша.

Ранее сообщалось, что даже если квартира была приобретена одним из супругов до брака, после развода второй супруг может требовать компенсацию. В определенных ситуациях бывший муж или жена может претендовать на половину стоимости жилья.

Москве злоумышленники обманом заставили 73-летнюю пенсионерку создать криптовалютный кошелек и «инвестировать», посулив ей быстрый доход. В итоге пожилая женщина лишилась свыше 11 миллионов рублей.