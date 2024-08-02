Фаевская заключила соглашение о сотрудничестве с Коломенским институтом

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская и директор Коломенского института (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» Наталия Мурзак подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Мы договорились о взаимодействии в обеспечении и защите прав граждан, а также о взаимодействии в образовательной, просветительской и консультационной деятельности», — сказала омбудсмен.

В рамках соглашения предусмотрен обмен информацией, проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов, и экспертных совещаний.

На базе филиала с 2010 года действует юридическая клиника, которая оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам в реализации и защите гражданских, жилищных, семейных, земельных прав и прав в сфере социального обеспечения.

Соглашением также устанавливается оказание взаимной консультативной помощи в рамках деятельности Юридической клиники, проведение совместных приемов граждан с участием Юридической клиники по вопросам, связанным с обеспечением законных прав граждан и оказанием им бесплатной юридической помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.