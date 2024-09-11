Фаевская встретилась с женами и матерями погибших участников СВО в Наро-Фоминске

Накануне уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с руководителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой встретились с женами и матерями погибших участников СВО. Встреча состоялась в картинной галерее Центрального дворца культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.

«Наши женщины нуждаются в поддержке, и такие встречи для них очень важны. Многие из них сталкиваются с непростыми жизненными ситуациями и не всегда могут справиться с ними в одиночку. Для кого-то важно поделиться своими переживаниями, получить совет и просто почувствовать себя услышанной. Все вопросы, которые сегодня прозвучали, мы взяли на контроль и, конечно, каждой постараемся помочь», — сказала Ирина Фаевская.

Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся выплат, мер социальной поддержки, оплаты проезда до мест захоронения и другие.

«В 2023 году именно в картинной галерее этого прекрасного Центрального дворца культуры «Звезда» проходила выставка «Жены героев». Сегодня за этим столом были женщины, которые принимали участие в этой выставке и сами являются женами героев. Все, что мы сегодня обсуждали, очень важно для них. Радует, что они сплотились между собой, поддерживают друг друга. Они сами сегодня назвали себя большой дружной семьей Наро-Фоминска, которая объединилась вокруг своих социальных координаторов — представителей нашего филиала Фонда. Очень благодарна Ирине Фаевской за то, что она помогает организовывать такие встречи и приглашает нас для участия. Наша общая задача помогать этим семьям и их детям и общие усилия, конечно, нас приведут к общей победе», — сказала Ольга Ермакова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.