Фаевская встретилась с эвакуированными из Курской области в ПВР «Родник»

Накануне омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская совместно с главой Королева Игорем Трифоновым, представителями аппарата федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, волонтерами и руководителем благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой посетили пункт временного размещения «Родник». Сейчас здесь находятся дети разного возраста из интернатов, есть те, кто эвакуировался целыми семьями. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Все обеспечены всем необходимым, по словам людей, кормят вкусно, в комнатах чисто и тепло. Одна беременная женщина очень волновалась по поводу медицинского сопровождения. Сейчас все волнения прошли, ее записали ко всем нужным специалистам и организовали все необходимые для нее обследования», — сказала Ирина Фаевская.

Волонтеры и благотворительный фонд «Линия сердца» привезли эвакуированным гуманитарную помощь: одежду, предметы личной гигиены, бытовую химию, книжки, настольные игры, бадминтон, сладости и многое другое.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский «Добрый дом» принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.