Фаевская поучаствовала в конференции федерального омбудсмена по вопросам выборов

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в совещании Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по вопросам выборов. Особое внимание уделили обеспечению избирательных прав жителей Курской области, которые были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.

«В пунктах временного размещения в Подмосковье, где сейчас размещены эвакуированные жители Курской области, организовали специальные избирательные участки. Каждый житель Курской области смог выполнить свой гражданский долг», — сказала Ирина Фаевская.

Она добавила, что голосование проходило очно с 30 августа по 2 сентября. Нарушений выявлено не было .

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в органы местного самоуправления. Жители региона могут самостоятельно выбрать удобный способ участия в голосовании. Подробнее узнать о выборах-2024 можно на сайте«Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.