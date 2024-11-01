Фаевская помогла восстановить право на медико-социальную экспертизу бойцу СВО

Участник СВО из Люберец обратился к омбудсмену Подмосковья Ирине Фаевской с просьбой о содействии в получении медицинской помощи, включая проведение медико-социальной экспертизы. После полученного тяжелого ранения заявителю необходимы продолжение лечения, прохождение медико-социальной экспертизы для установления инвалидности и реабилитационные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«В результате обращения, вопрос заявителя был проработан с региональным министерством здравоохранения. Заявитель был госпитализирован в Люберецкую городскую больницу, где прошел необходимое лечение. После завершения обследования, результаты для оформления направления в бюро медико-социальной экспертизы будут переданы в поликлиническое отделение № 7», — сказала Фаевская.

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону: 8(498)602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.