Фаевская помогла получить путевку на море семье военного, потерявшего жену

На встрече к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился участник специальной военной операции. Военнослужащий оказался в трудной жизненной ситуации: его жена скоропостижно скончалась, оставив 4 детей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Ко мне обратился военнослужащий с просьбой помочь получить путевку в детский оздоровительный лагерь для старшей дочери. Совместно с региональным Минсоцразвития вопрос был проработан положительно, дочери заявителя предоставлена путевка. Кроме этого, благотворительный фонд «Линия жизни» подарил семье путевку на 21 день в санаторий в Анапу, чтобы как-то помочь им справиться с трудным периодом», — сказала Ирина Фаевская.

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону: 8 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.