Фаевская открыла Слет серебряных волонтеров «Волонтеры меняют мир» в Егорьевске

В округе Егорьевск прошел ставший уже традиционным Слет серебряных волонтеров — участников проекта губернатора «Активное долголетие». Более 200 человек из разных городов Подмосковья гостеприимно принял «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Егорьевский“ (Журавушка) министерства социального развития Московской области. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

К участникам мероприятия обратилась омбудсмен Подмосковья, координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Московской области Ирина Фаевская.

«Рада приветствовать вас на этой замечательной площадке Комплексного центра с добрым названием „Журавушка“! Журавль во многих культурах символизирует долголетие, мудрость, мир и надежду. Так, особую роль в движении волонтерства играете вы, серебряные волонтеры, чей опыт, мудрость и желание быть полезными обществу делают вас незаменимыми участниками волонтерских инициатив. Этот слет важен тем, что позволяет узнать о наиболее успешных практиках добровольчества, адаптированных к специфике нашего региона, и растиражировать их, привлекая все большее число серебряных волонтеров в свои ряды. Для вас самих волонтерство — это возможность реализовать себя, передать профессиональные навыки молодежи, а для жителей Подмосковья — получить от вас помощь, знания, приобщиться к здоровому образу жизни. Хочу отметить, что в этом году в ходе реализации федерального проекта партии „Единая Россия“ — „Старшее поколение“ в Подмосковье принята региональная программа „Активное долголетие“ до 2030 года, что подчеркивает важность работы в данном направлении».

Команды серебряных волонтеров поделились друг с другом опытом добровольческой деятельности по различным направлениям (это и «Социальное волонтерство» (помощь пожилым людям, инвалидам, участникам СВО), и «Работа с детьми» (организация развивающих занятий, игр, бесед, помощь в подготовке к школе, проведение досуговых мероприятий), и «Экологическое волонтерство» (уборка парков, посадка деревьев, помощь в благоустройстве территорий), «Культурное волонтерство» (участие в организации и проведении культурных мероприятий, экскурсий, выставок), «Событийное волонтерство» (помощь в организации и проведении различных массовых мероприятий, праздников), «Спортивное волонтерство» (проведение спортивных занятий, участие в организации соревнований), «Интеллектуальное волонтерство» (проведение лекций, мастер-классов, передача профессионального и жизненного опыта молодежи и другим людям).

На активных площадках участники продемонстрировали свои уникальные творческие, рукодельные и кулинарные техники, приняли участие в мастер-классах, викторинах и танцевальном флэшмобе. В формате творческого выступления на сцене состоялось представление команд.

Лучший серебряный волонтер от каждой команды был отмечен дипломом, который вручила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она поблагодарила руководство Центра за отлично организованный праздник и пожелала участникам здоровья, новых побед и вдохновения.

Итоги мероприятия подвела директор Центра, депутат Совета депутатов муниципального округа Егорьевск Лидия Головушкина, которая сердечно поблагодарила всех собравшихся за их вклад в общее дело. Каждая команда участников Слета была отмечена памятными дипломами, сувенирами и подарками.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.