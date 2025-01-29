Фаевская открыла первое заседание молодежного совета при уполномоченном в 2025 году

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская открыла первое заседание молодежного совета в 2025 году. Омбудсмен подчеркнула, что в прошлом году молодые люди проделали отличную работу и пожелала им не сбавлять темп. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Вы самостоятельно проводили интересные мероприятия, оказывали помощь в проведении цикла лекций по цифровому правосудию, который организовал мой советник Сергей Камолов. Вы также запустили конкурс «Молодой правозащитник Московской области», который вызвал большой интерес среди молодежи. И я надеюсь, что в этом году его популярность еще возрастет. Акция #СлогПобеды заслуживает особого внимания. Акция получила признание на федеральном уровне. Председатель нашего Совета представила проект мероприятия федеральному омбудсмену, и Татьяна Николаевна Москалькова включила его в план работы своего молодежного совета на 2025 год», — отметила омбудсмен.

Фаевская также пожелала ребятам удачи, успехов и плодотворной работы. В ходе заседания члены Молодежного совета обсудили задачи на 2025 год и приняли новых членов в команду. Участники выразили готовность активно работать над предложенными проектами.

«Прошедший год был, действительно, очень плодотворный. Мы провели много мероприятий, как собственных, так и в качестве участников мероприятий региональных и федеральных коллег. Мы высаживали деревья, участвовали в различных конкурсах в качестве членов жюри, проводили лекции для студентов, организовали собственный большой конкурс. Теперь, главное, суметь реализовать те цели, которые мы наметили, в особенности, конечно, наш флешмоб #СлогПобеды, который мы должны организовать в этом году на высшем уровне! Верю, что у нас все получится. Только вперед», — сказала Светлана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.