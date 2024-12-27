Фабрики Москвы увеличили выпуск елочных игрушек к Новому году

Производители столицы в преддверии новогодних праздников выпустили свыше 31 тыс. елочных игрушек. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Под руководством Сергея Собянина в столице созданы условия для устойчивого развития как предприятий с многолетней историей, так и молодых производителей. Комфортный инвестклимат позволяет компаниям отвечать потребностям рынка и выпускать качественные изделия», — отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что к Новому году городские фабрики выпустили более 31 тыс. ватных и фарфоровых елочных украшений.

На сегодняшний день фабрики Москвы производят большой ассортимент новогодних игрушек, в производстве которых используют и техники ручной росписи, и инновационные технологии.

По словам министра правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, столичные производители выпускают украшения в различных исполнениях, включая традиционные стеклянные шары и ватные фигурки в авторских техниках.

«Особое внимание при создании изделий компании уделяют национальной идентичности и выпускают игрушки по мотивам русских сказок, мультфильмов, народных символов, а также бытовых сюжетов», — пояснил Гарбузов.

В текущем году мануфактура «Московская игрушка» выпустила свыше 25 тыс. ватных игрушек. Их производят в соответствии с артельными технологиями 1920–1940 годов, позволяющих вручную создавать большие объемы изделий, которые максимально приближены к разработанным художниками образцам.

«Каждая наша коллекция обладает уникальной художественной ценностью. В ассортименте постоянно представлено более десяти новогодних и Рождественных коллекций. Среди них: „Зимние забавы“, „Новогодние истории“, „Первые снежки“», — сказал руководитель мануфактуры Олег Моднов.

Он добавил, что каждый год предприятие расширяет линейку и выпускает авторские новогодние работы.

В столице с 1991 года компания «Лефортовский фарфор» производит изделия из фарфора ручной работы — вазы, картины, статуэтки, посуду, елочные игрушки и многое другое. Каждый год на предприятии производят более 100 тыс. изделий.

По словам генерального директора предприятия Антона Когана, в текущем году компания выпустила более 6 тыс. елочных игрушек — это на 15% превышает показатели 2023 года. Изделия выполнили из фарфора и расписали вручную. В ассортименте персонажи известных сказок и мультфильмов — Снежная королева, Буратино, Мойдодыр, герой «Ежика в тумане», Вини Пух, Чебурашка и многие другие.

Москва — город с развитым производством. На сегодняшний день в столице работают свыше 4,5 тыс. фабрик и заводов, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год тут открываются порядка 150 крупных, средних и малых компаний. Они выпускают различные товары, наращивают объемы производства и активно внедряют инновации.