Ежемесячные доплаты за классное руководство получают 39 тыс учителей Подмосковья

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выступил в Реутове с отчетом по результатам работы за 2024 год. Затрагивая сферу образования, особое внимание уделил поддержке педагогов. По его словам, важно сделать все, чтобы замотивировать работать в Подмосковье талантливых учителей и воспитателей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Традиционно закладываем деньги и на ежемесячные доплаты за классное руководство. Их получают порядка 39 тысяч учителей Подмосковья. Кроме того, в феврале прошлого года мы ввели ежемесячную выплату на аренду жилья для учителей по отдельным предметам. Ей уже воспользовались тысячи педагогов Подмосковья. В Реутове — около 100 человек. Предусмотрены и выплаты для учителей, которые подготовили двух и более стобалльников. Еще есть «Подъемные» молодым специалистам. В 2024 году благодаря этому на 23 молодых учителя в школах округа стало больше», — перечислил спикер регионального парламента самые востребованные меры поддержки.

Он также напомнил, что для педагогов работают «социальная» и «бюджетная» ипотеки, продолжается предоставление грантов школам, которые демонстрируют высокие достижения.

Доплаты за классное руководство выплачиваются вместе с заработной платой.

Ежемесячная выплата на аренду жилья для учителей по отдельным предметам предусмотрена для преподавателей по 7 направлениям: русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, начальные классы.

Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг. Там же можно ознакомиться с условиями получения компенсации.

«Подъемные» молодым специалистам

Для получения пособия педагогические работники в течение 20 дней с даты поступления на работу подают руководителям образовательных организаций заявление о выплате пособия.

«Социальная» и «бюджетная» ипотеки

Бюджетная и социальная ипотеки предоставляются специалистам из сфер здравоохранения, образования, науки и промышленности. В первом случае необходимо проработать в Подмосковье в течение следующих 5 лет, во втором — 10 лет. Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка».

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.