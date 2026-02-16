Ежегодный фестиваль санок прошел в Волоколамске

сегодня в 06:33

Традиционный зимний фестиваль самок провели в Волоколамском городском парке. Организатором выступил многофункциональный центр «Молодежное содружество», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Перед тем как участники представили арт-объекты, созданные на основе обычных санок, все желающие присоединились к танцевальному флешмобу от «Волонтеров Подмосковья». Зажигательная разминка задала общее настроение и подарила заряд бодрости.

В преддверии Дня защитника Отечества гости парка приняли участие в акции «Письмо солдату». Теплые поздравления и слова поддержки направят бойцам вместе с очередной партией гуманитарной помощи.

На суд жюри волоколамцы представили санки в виде лошади, грузовика, цветка, снегиря и ящика с апельсинами для Чебурашки. Поддержать авторов творческих работ пришли их друзья и близкие.

После знакомства с участниками и импровизированного парада креативных экспонатов аниматоры провели развлекательную программу для детей и взрослых.

По решению жюри первое место занял Савелий Лебедев с санками «Снегирек», второе — Георгий Головин с работой «Зимнее чудо», третье — Алия Трофимова с санками «Огненная лошадь».

Все участники получили подарки от партнеров конкурса, а призеры — ценные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.