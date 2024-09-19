Ежегодный слет «Путешествие по экологической тропе» состоялся в Подмосковье

Ребята научились работать с ранцевым огнетушителем, занимались посадкой саженцев, определяли породы деревьев по коре и листьям, разгадывали экологические ребусы, задачи и загадки. Мероприятие является важным шагом к формированию ответственного отношения к окружающей среде. Участники экологического слета не только расширили свои знания о природе, но и получили ценные навыки, которые помогут им в будущем сохранить «зеленые легкие» нашей планеты Земля.

Городской бор получил статус особо охраняемой природной территории — памятника природы местного значения. Экологи насчитали здесь 44 вида позвоночных животных, в том числе 37 видов птиц, 11 — млекопитающих и 2 — амфибий. Самыми распространенными растениями являются сосна, береза, липа, клен, ясень, осина. В постановлении губернатора особо подчеркивается наличие здесь сосен-гигантов, имеющих высоту 28 метров и диаметр стволов до 110 см.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.