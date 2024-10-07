Ежегодная Покровская ярмарка состоялась в селе Карпово Раменского округа

6 октября, на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Карпово Раменского городского округа прошла ежегодная Покровская ярмарка. Директор ТУ Нина Александровна Ширенина поприветствовала посетителей и пожелала им здоровья, счастья и благополучия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Настоятеля Покровского храма отца Андрея Нина Шишерина поблагодарила за то, что он организовал и провел праздник, а также вручила ему Благодарственное письмо директора МКУ «ТУ Гжель» за большой вклад в организацию и оказание гуманитарной помощи военнослужащим, выполняющим свой воинский долг, а также жителям в зону СВО.

На празднике была представлена ярмарка народных промыслов, концерт, мастер-классы и полевая кухня, а также развлечения для детей. Возле Осенней фотозоны все желающие сделали снимки. Хорошая погода и положительные эмоции создали благоприятную атмосферу для отдыха, а также для веселого настроения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.