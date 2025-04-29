Ежегодная акция по посадке деревьев «Сад Памяти» стартует в Подмосковье 7 мая

7 мая стартует ежегодная акция по сохранению и восстановлению леса на территории Московской области, приуроченная к международной акции «Сад Памяти», которая проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» (до 2024 года — нацпроекта «Экология»). Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Центральной площадкой в этом году станет Нестеровское участковое лесничество (GPS координаты 55.547233, 36.288120). Она расположена в Рузском муниципальном округе в 1,7 км от Можайского шоссе. Вблизи места проведения мероприятия будет организована парковка для личного транспорта.

В связи с плотным транспортным трафиком в предпраздничный день воспользуйтесь электричкой: с Белорусского вокзала отправляйтесь до ж/д станции «Партизанская». Отсюда с 9:00 до 14:00 до центральной площадки и обратно для участников акции будут следовать бесплатные автобусы.

Сбор участников — в 10:00.

Начало — в 11:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.