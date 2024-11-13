Ежегодная акция «Коробка храбрости» стартовала в Дмитровском округе

Партия «Единая Россия» Дмитровского городского округа запускает свою традиционную ежегодную акцию «Коробка храбрости», главная цель которой — пополнение набора игрушек в «Добрых комнатах», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутаты, члены и сторонники партии, волонтеры «Молодой Гвардии», а также активные жители Дмитровского округа приобретают и передают игрушки в комнаты, чтобы дети, находящиеся на лечении, могли активно и интересно проводить время в игровом пространстве.

Акция продлится до 5 декабря, после чего партийцы и волонтеры отвезут игрушки в «Добрые комнаты».

«Сделать доброе дело — по силам каждому из нас. Проект „Коробка храбрости“ позволяет детям, находящимся на стационарном лечении в больницы, играть в новые, современные и безопасные игрушки, а также изучать что-то новое через красочные книжки» — рассказал заместитель главы Дмитровского городского округа Антонов Вадим.

Сбор игрушек происходит по адресу: г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, дом 4 по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.