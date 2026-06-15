Евросоюз ввел санкции против журналистов и блогеров RT
Евросоюз внес в санкционный список ряд журналистов и блогеров, среди них сотрудничающие с телеканалом RT. Ограничения указаны в документе Совета ЕС.
В перечень вошли блогер Александра Йост (@sasha_meets_russia, проект Sasha Meets Russia), публицист Роман Антоновский (@SonOfMonarchy), писатель и журналист Игорь Мальцев (@fuckyouthatswhy).
Также санкции затронули военного блогера Кирилла Федорова (@warhistoryalconafter) и телеведущего Анатолия Кузичева (@a_kuzichev).
В списке указана и документалист RT Ольга Кирий (@okiriy), автор фильма «Старобельск. Дети не должны погибать».
15 июня Евросоюз включил в антироссийский санкционный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных России стран.
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