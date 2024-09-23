Евразийский учет птиц пройдет в Подмосковье 5–6 октября

В осеннее время тысячи пернатых путешественников отправляются в далекие края в поисках тепла и пищи. С 5 по 6 октября пройдет ежегодный Евразийский учет птиц — народный мониторинг в ходе осенней миграции, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Евразийский учет птиц — это не только возможность полюбоваться птицами, но и помочь ученым в их исследованиях. Специалисты в этот период изучают маршруты птиц, их поведение и физиологические особенности, чтобы лучше понять механизмы миграции и сохранить биоразнообразие.

Для людей же, это интересный период для бердвотчинга — наблюдения за птицами. В Подмосковье можно встретить как местных оседлых птиц, так и перелетных, которые делают здесь остановку на пути в теплые края. Ведомство рекомендует обратить внимание на водоемы и околоводные территории, где обитают разнообразные птицы.

В прошлом году в Евразийском учете птиц приняли участие 5 763 волонтера из 62 российских регионов, которые вместе насчитали 164 532 особи птиц, принадлежащих к 343 видам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.