Евгения Хрусталева вступила в должность главы городского округа Домодедово

В должность главы городского округа официально вступила Евгения Хрусталева. Она обозначила планы по развитию территории на ближайшие 5 лет, сообщили РИАМО в администрации округа.

Поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева во время торжественной церемонии зачитал сенатор Российской Федерации Александр Двойных. В нем глава региона отметил вклад округа в экономику области и его участие в реализации стратегических программ и президентских проектов. Андрей Воробьев поставил главе Домодедова задачу продолжать курс перемен, оправдывать доверие жителей и чутко, внимательно относится к людям, которые сегодня особенно нуждаются в поддержке.

«Подмосковье занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Совет Федерации как палата регионов учитывает в законотворческой деятельности лучший опыт субъектов РФ. Опыт Московской области часто становится передовым. Домодедово – один из лидеров Подмосковья по объему инвестиций, экономический оборот составляет более 700 млрд рублей и сопоставим со многими регионами страны. В Домодедово сохранилась прекрасная советская традиция пятилеток. Уверен, что реализация всех планов качественно улучшит жизнь домодедовцев, а опыт и управленческий талант Евгении Михайловны зададут новый вектор в развитии округа», – сказал Александр Двойных.

В своем обращении к депутатам совета депутатов, почетным жителям, представителям духовенства, силового блока и бизнес-сообщества Евгения Хрусталева очертила магистральные пути развития городского округа на ближайшие 5 лет до 2028 года.

В Домодедове проживают больше 220 тысяч человек, и городской округ показывает высокие темпы прироста населения: за последние пять лет население округа выросло на 23%.

В планах до 2028 года – реализация более 130 инвестпроектов. Благодаря этому доход местного бюджета вырастет на 2,5 млрд рублей и даст округу дополнительные 27 тыс. рабочих мест.

За последние 5 лет капитально отремонтировали 9 зданий школ и детских садов, открыли столько же новых. До 2028 года запланированы капитальный ремонт 12 объектов образования и строительство еще 18.

Еще одна задача, которую перед собой ставит руководство городского округа, это совместно с коллективом Домодедовской больницы обеспечить доступность первичного звена здравоохранения для жителей. В планах – капитальный ремонт 3 зданий медучреждений, который уже частично начат, а также строительство 5 новых.

«Домодедово прочно удерживает на протяжении многих лет лидирующие позиции по многим показателям. Важно, что команда администрации отличается консолидацией и пониманием общих целей. Предстоит сохранить и преумножить все позитивные практики управления, исполнять поставленные президентом и губернатором задачи и действовать исключительно в интересах наших жителей», – сказала Евгения Хрусталева.