Евгений Бородин более 30 лет преподает в школе №1 в Наро-Фоминске

Учитель Наро-Фоминской школы №1 Евгений Анатольевич Бородин более 30 лет помогает ученикам развивать дисциплину и ответственность. В День учителя о его профессиональном пути рассказали в муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Евгений Анатольевич Бородин преподает в Наро-Фоминской школе №1 основы безопасности и защиты Родины, а также технологию. Его знают и уважают несколько поколений выпускников. В работе он сочетает опыт военной службы и педагогический подход.

Бородин родился в семье военного и пошел по стопам отца: он посвятил 26 лет службе в Советской армии. Окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, а позднее — исторический факультет педагогического колледжа. В школе №1 он работает уже более 30 лет.

На уроках и во внеурочной работе педагог прививает детям дисциплину и ответственность. Основой его методики стал принцип «Плохих детей не бывает, к каждому нужен индивидуальный подход». Такой подход помогает выстраивать доверительные отношения с учениками.

Евгений Анатольевич также возглавляет профсоюз школы и защищает интересы коллег. Школьный коллектив ценит его как опытного наставника, отмечает его чуткость, принципиальность и верность профессии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.