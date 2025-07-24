Это ураган: Москву накрыла черная штормовая гроза

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Ливень с грозой начался в Москве

В Москву пришел грозовой ливень. Штормовые порывы ветра обрушились на столицу, а небо буквально почернело от туч, передает корреспондент РИАМО.

Ветер буквально сносит пешеходов с ног и ломает зонты. Слышны сильные раскаты грома.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о ливнях, грозах и сильном ветре. Жителей просят быть максимально внимательными в условиях ухудшения погоды.

Комплекс городского хозяйства Москвы рекомендовал не выходить на улицу в непогоду. Действует «оранжевый» уровень опасности погоды.