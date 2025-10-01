Это про будущее: коуч объяснила, зачем инвестировать в детей

Мастер системных решений, специалист по коучингу Олеся Валиуллова заявила, что идея инвестиции в детей имеет свои плюсы и минусы. Ее реализация сильно зависит от отношения, сообщает RuNews24.ru .

«Когда мы говорим о детях, важно понимать: ребенок — не проект, а живая личность. Опасность в том, что родители начинают ждать „дивидендов“ в виде благодарности, заботы или успеха. Это лишает ребенка свободы», — сказала эксперт.

По ее словам, следует акцентировать внимание не на инвестировании в детей, а на формировании благоприятной среды для их роста. В этом контексте, усилия родителей должны быть направлены на развитие личного потенциала ребенка, а не на обеспечение собственного благополучия в будущем.

Инвестиции в детей работают эффективно, когда родители осознанно вкладываются в их образование, здоровье и развитие, понимают ценность времени и внимания и формируют в семье стратегическое мышление, добавила коуч.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.