«Это подарок судьбы»: россиянка выиграла бесплатное увеличение груди в конкурсе эссе

В Нижнем Новгороде один из частных медцентров устроил конкурс эссе на тему «Почему я хочу изменить свою внешность и увеличить грудь, и почему именно мне это сделают бесплатно?». Победу в нем одержала местная жительница, которой бесплатно провели соответствующую операцию, сообщает pravda-nn.ru .

По данным главреда «Стационар Пресс» Алексея Никонова, конкурс эссе прошел в начале апреля 2024 года, однако победительнице уже успели сделать операцию.

Девушке, написавшей лучшее эссе, в грудь установили имплантаты объемом 325 мл. По словам врачей, после такого вмешательства останутся минимальные рубцы.

«Я понимаю, что моя мечта сбылась. <…> Действительно, до слез было. То, что такое действительно возможно — это какой-то подарок судьбы. Огромное, огромное еще раз вам спасибо», — говорит пациентка на опубликованном видео.

По словам победительницы конкурса, она довольна результатом проведенной операции.