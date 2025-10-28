Это нормально: куда пропадают друзья после 40 лет

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова заявила, что после 40 лет дружба существует и сохраняется, но приоритеты смещаются в сторону другого, например, семьи или заработка, сообщает Life.ru .

«К 40 годам мировоззрение достаточно устойчиво, что затрудняет гибкость в отношении важных жизненных вопросов. Если друг не разделяет ключевые ценности, часто проще расстаться, чем пытаться подстраиваться», — сказала эксперт.

По ее словам, с течением времени происходит трансформация жизненных ориентиров. Как правило, к моменту достижения 40-летнего возраста, основные аспекты жизни, такие как жилищные условия, семейное положение и профессиональная деятельность, уже определены, и формируется устоявшаяся система ценностей. Следствием этого может стать расхождение с друзьями молодости, чьи интересы и мировоззрение отличаются от новых приоритетов, что создает напряжение в дружеских отношениях.

Вне зависимости от возраста на отношения оказывают влияние внешние обстоятельства, такие как экономическая и политическая обстановка, а также различия в убеждениях. Порой человек проявляет себя с неожиданной стороны, что неизбежно приводит к переоценке дружеских связей.

