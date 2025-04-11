Это насилие: сексолог оценила массаж гениталий, который делала блогер ребенку

Психолог и сексолог Ольга Василенко назвала насилием ежевечерний массаж гениталий, который делала своей маленькой дочке блогер из Иркутска Виктория, сообщает «Секрет фирмы» .

«Давайте зафиксируем: ребенок не может дать согласия на такие действия, как и оценить их адекватность и последствия. Одно из главных правил интимной безопасности ребенка — неприкосновенность области его трусиков для всех», — сказала сексолог.

Ранее блогер в одной из социальных сетей поделилась информацией о том, что ей якобы удается строить с дочерью «фундамент близости и доверия» при помощи расслабляющего массажа всего тела. Женщина также занимается эзотерикой: рассказывает подписчикам о тантре и кашмирском массаже, а девочке еще нет даже 10 лет. По словам блогера, таким образом она учит дочку «принимать свое тело».

Правоохранительные органы по региону начали проверку ситуации. Скоро выяснится, можно ли назвать действия женщины противоправными.