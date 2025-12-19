«Это наше секретное оружие»: Путин пошутил про 3I/ATLAS

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, чем на самом деле является межзвездный объект 3I/ATLAS, который в пятницу максимально приблизится к Земле.

«Это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае», — пошутил президент.

Он отметил, что на самом деле 3I/ATLAS — это комета, прилетевшая из другой галактики. Поэтому она, по данным ученых, ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения. Он уточнил, что данный объект находится на расстоянии сотен миллионов километров от Земли.

«Не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру», — сказал Путин.

В начале следующего года комета покинет Солнечную систему, добавил президент.

