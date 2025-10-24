Это дискриминация: москвичку удалили из чата ЖК из-за статуса иноагента

Жительница одного из ЖК на севере Москвы попросила соседей не делать ремонт в 7 утра. В итоге ее удалили из домового чата, но не за просьбу, а за статус иноагента, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Громкие ремонтные работы стали причиной ссоры в домовом чате. Просьба женщины со статусом иноагента не понравилась владельцам квартиры, где шел ремонт. Через несколько дней спор так и не был урегулирован, после чего соседку удалили из чата, аргументируя решение статусом иноагента.

Жильцы разделились на два лагеря. Одни заявили, что не хотят получить штраф из-за общения с женщиной, а также не понимают, должна ли в переписке соблюдаться маркировка. Другие считают, что права жильца ущемили. Многие переживают, что и их личные данные будут вынесены на всеобщее обсуждение.

«Такого рода решения (удалить) — некая форма дискриминации. И так человек поражен в правах в силу обстоятельств, так его еще из чата удалили», — написал один из жильцов.

