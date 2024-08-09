«Это действительно круто!»: французский режиссер Ноэ посетил кинопарк «Москино»

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Режиссер Гаспар Ноэ приехал в Москву и посетил кинопарк «Москино»

Французский режиссер Гаспар Ноэ побывал в столичном комплексе «Москино», где проводятся натурные киносъемки. Иностранный кинематографист изучил уникальные декорации и съемочные площадки в Москве, сообщает kp.ru .

По мнению Ноэ, у «Москино» есть большой потенциал для создания масштабных кинопроектов. Француза особенно впечатлил масштаб комплекса и скорость его возведения.

«Вау, все это они сделали сами в такие короткие сроки? Это действительно круто!» — сказал Ноэ во время экскурсии по локации «Порт».

Режиссер осмотрел самый большой натурный хромакей в Европе, декорации улиц Берлина, образовательный центр, а также декорации «Москва 40-х», «Древнерусский город», «Вокзал», «Аэропорт», «Соборная площадь Москвы» и «Глухая деревня».

В ходе визита также согласовали показ киноленты Гаспара Ноэ «Вихрь» на Московской международной неделе кино.